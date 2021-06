Porte aperte alla Cogne Acciai Speciali per le vaccinazioni anticovid aziendali

Da oggi alle ore 15 con l’obiettivo di favorire l’applicazione e l’efficacia delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, la Cogne Acciai Speciali-Cas in accordo con le organizzazioni sindacali e le maestranze ha attivato le procedure per poter contribuire ad una accelerazione della campagna di vaccinazione sul territorio valdostano. E oggi alle ore 15 inizieranno le inoculazione

L’Azienda sottolinea che la vaccinazione all’interno dello stabilimento rappresenta per i lavoratori e per le lavoratrici un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta del Piano vaccinale regionale, che sono e che saranno garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal Piano regionale, qualora il dipendente non intenda aderire all’iniziativa straordinaria messa in atto. La popolazione lavorativa a cui si rivolge il progetto è relativa a tutti i dipendenti dell’azienda (1050 unità, età media 40/43 anni) e delle ditte che operano all’interno dello stabilimento (200 unità circa).