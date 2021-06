Lunedi le premiazioni di 'La Commune à l'Ecole'

E' in programma lunedì 7 giugno alle ore 10,30, nella sede del Celva, ad Aosta, la premiazione delle classi vincitrici del concorso educativo promosso nell’ambito del progetto interistituzionale 'La Commune à l'École'.

Tenuto conto delle norme anti contagio da Covid-19, le classi e i sindaci saranno collegati online con la Sala assembleare del Celva, dove saranno presenti il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, l'Assessore regionale all’Istruzione, Luciano Caveri, e il responsabile politico del progetto per il Celva, Ronny Borbey.

Il concorso educativo 'La Commune à l'École', rivolto alle scuole dell'infanzia e primaria, coinvolge la Presidenza della Giunta, il Consiglio Valle, l'assessorato regionale all’Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate e il Celva, e rientra nell’ambito dei 'Rendez-vous citoyens', le attività che, previste dalla legge regionale n. 6 del 16 marzo 2006, promuovono la partecipazione civica sul territorio.

Complementare a 'La Commune à l'École' è stata l'organizzazione di 'Un Conseil pour l'École', l'iniziativa rivolta alle scuole secondarie di primo grado: le continue interruzioni della didattica in presenza non hanno reso possibile per quest'anno scolastico la partecipazione degli studenti.

I giornalisti interessati a seguire la premiazione possono scrivere all'indirizzo email info@celva.it indicando nome, cognome, email, telefono e testata. Riceveranno così il link di accesso alla riunione non appena disponibile.