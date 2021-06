Causa limitazioni covid salta anche quest'anno il Rencountro di S-Alpeun

“Nonostante la situazione pandemica sia in fase di miglioramento, siamo costretti a rinviare il nostro appuntamento estivo! La nostra festa ha bisogno, normalmente, di mesi di organizzazione per dare ai nostri avventori un servizio adeguato". Il capogruppo degli Alpini di Saint Christophe, Albert Joseph Betemps, annuncia così la decisione del direttivo di annullare l'incontro 2021.

"Con il periodo storico di incertezza che stiamo vivendo non possiamo assicurare il servizio consueto quindi abbiamo deciso di rinviare la manifestazione compresa la storica martze a pià al 2022", spiega il capogruppo che "a malincuore ma con il senso di responsabilità, che contraddistingue sempre la nostra Associazione Nazionale Alpini, abbiamo preso questa decisione sofferta ma necessaria per poi ripartire fin da subito per l’organizzazione della manifestazione del 2022". Vi aspettiamo numerosi il prossimo anno per festeggiare tutti insieme, nella meravigliosa area verde del Croux di Senin, il ritorno alla normalità.”

(Nella foto Il capogruppo degli Alpini di Saint Christophe, Albert Joseph Betemps)