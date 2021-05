Sono 10 i nuovi casi Covid in Valle su 26 persone testate

Sono 10 i nuovi casi di Covid 19 emersi in Valle d'Aosta nella giornata di domenica 30 maggio, a fronte di 26 persone sottoposte al test.

I guariti sono due e non sono stati registrati altri decessi (il numero totale dall'inizio della pandemia resta di 472). Sale così a 236. otto più di ieri il numero di persone attualmente positive nella regione alpina, di cui 219 in isolamento domiciliare.

Scende da otto a sette il numero dei ricoverati all'ospedale Parini, dei quali uno in terapia intensiva. I dati emergono dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione; le Forze dell'Ordine hanno controllato 485 persone emettendo una sola sanzione.

E la Giunta regionale ha approvato le linee guida per la somministrazione di vaccini anti Covid nei luoghi di lavoro, dando il via alla procedura per arrivare alla somministrazione delle dosi.

"La campagna vaccinale ha registrato, nelle ultime settimane, una significativa accelerazione - si legge in una nota - e, grazie a questo provvedimento ed agli incrementi di forniture vaccinali auspicati, potrà ulteriormente trarre beneficio dal contributo da parte dei datori di lavoro del settore privato".

I vaccini saranno forniti gratuitamente dall'Usl della Valle d'Aosta alle aziende private, le quali dovranno quindi sostenere unicamente le spese legate alla organizzazione del servizio ed alla gestione delle sedute vaccinali.

"La delibera è un altro tassello importante - commenta l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse - che ci consente di avanzare verso la graduale immunizzazione della popolazione valdostana. Il dialogo con le associazioni di categoria è stato molto proficuo".