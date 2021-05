Gressan: Un giugno di cultura eptagonale a Maison Gargantua

È proprio la sala centrale della Maison Gargantua, con la sua particolare forma eptagonale, ad aver ispirato il nome alla rassegna: Eptagono. Sette sono le tematiche culturali (incentrate quest’anno sul tema dell’acqua) affrontate nell’arco di sette appuntamenti, che prenderanno avvio sabato 5 giugno 2021.

«La volontà del Comune di Gressan è di creare un evento intonato al proprio territorio, alle scelte che lo hanno plasmato e alle caratteristiche morfologiche che lo definiscono» spiega il sindaco di Gressan Michel Martinet. «Acqua come luogo da cui tutto ha avuto inizio; acqua come metafora ma anche acqua che scorre concreta nei ru del territorio, acqua che piove dal cielo, acqua che si incammina verso il mare, acqua dei fontanili, acqua da bere, acqua dei bambini, acqua di altri tempi, acqua buona che dà la vita e acqua che toglie e porta via tutto. Acqua. Come musa ispiratrice del nostro viaggio insieme» aggiunge l’assessore alla Cultura Elisabetta Dugros.

La rassegna avrà una propria ouverture scaturita dalla creatività dei Gressaens. i cittadini sono stati invitati a svelare e a condividere il proprio sguardo sull’acqua, proponendo fotografie, poesie o semplici pensieri. Sono stati selezionati sette fotografie e sette testi che rimarranno esposti , per la durata della rassegna, all’interno dello spazio eptagonale. L’esposizione sarà inaugurata sabato 5 giugno (ore 18, Maison Gargantua) e vi sarà anche una tavola rotonda con campagnard, allevatori e sapienti della cultura locale sul tema dei ru e della enganze. Interverranno: Luciano Bisson, Rinaldo Berlier, Davide Brunet, Enzo Charrère, Filippino Curtaz, Rudi Sandi, Hervé Stevenin, Giuseppe Usel e Ivo Vierin. Si esibirà la Corale Louis Cuneaz. Il primo appuntamento, domenica 6 giugno (ore 18, sala conferenze BCC), sarà dedicato al cinema e il giornalista, critico cinematografico, direttore di festival e produttore artistico Luciano Barisone rifletterà pubblicamente sul tema Lo scorrere dell’acqua e del cinema. Secondo appuntamento, sabato 12 giugno (ore 18, Maison Gargantua), dedicato alla teologia. Il monaco e saggista Enzo Bianchi e il teologo e scrittore Paolo Curtaz ragioneranno partendo dal verso francescano Lardato si’, mi’ Signore, per sor’acqua…

Sabato 19 giugno (ore 18, Maison Gargantua), il terzo appuntamento sarà dedicato alla mitologia. Marco Franceschini, professore associato di Lingua e letteratura sanscrita e Indologia all’Università di Bologna, intratterrà i presenti sul tema Le acque dell’India. Domenica 20 giugno (ore 18, Maison Gargantua), la letteratura sarà protagonista del quarto incontro. La scrittrice Laura Bianca Costa dialogherà con Nicoletta Dabaz sul tema Le acque dei tre Regni - i fiumi nella Commedia di Dante, con l’intercalare di letture tratte dall’opera dantesca affidate a Replicante Teatro. Al centro del quinto incontro, sabato 26 giugno (ore 18, Maison Gargantua), sarà la scienza. Enzo Spisni, professore associato e dirige il Laboratorio di Fisiologia Traslazionale e Nutrizione del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell'Università di Bologna, si dedicherà al tema La trama dell’acqua: intrecci ecosostenibili tra acqua e corpo.

Domenica 27 giugno (ore 18, Maison Gargantua), sesto appuntamento con protagonista il teatro. Replicante Teatro proporrà lo spettacolo Alitros: l’uomo venuto dalla pancia di un cavallo. Seguiranno le pubbliche riflessioni di Andrea Désandré. Il settimo incontro, quello di chiusura, dedicato alla musica, domenica 4 luglio, avrà inizio alle ore 17 e si svolgerà a Pila, presso il Lago artificiale Plan de l’Eyve. L’Orchestre du Conservatoire de la Vallée d’Aoste, diretta da Stephanie Praduroux e con Ezio Ghibaudo alla fisarmonica, proporrà un programma con brani di Arvo Pärt, Benjamin Britten, Astor Piazzolla In caso di maltempo, sarà tempestivamente comunicato un diverso luogo di svolgimento È consigliata la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.gressan.ao.it oppure telefonando allo 0165 250946.