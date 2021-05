Improvvisazione en plein air con 'Succede in Cittadella'

Nuovo appuntamento culturale con 'Succede in Cittadella', in dalle 19,30 di oggi venerdì 28 maggio sarà possibile incontrare Francesca Ruggerini e Nicola Cisternino, co-conduttori di un laboratorio di movimento e improvvisazione en plein air che dal 23 al 28 maggio ha esplorato alcuni luoghi della città di Aosta.

Insieme a Francesca e Nicola i giovani partecipanti al laboratorio racconteranno di quest’esperienza di esplorazione dello spazio urbano, tra condivisione di bagagli espressivi, dialoghi tra spazio e ritmo, regole del gioco e stimoli visivi, uditivi e tattili.

Sarà anche l’occasione per chiedere al gruppo qualche anticipazione e tutte le indicazioni per seguire l’evento di restituzione finale in programma per il 29 maggio. L’intervista sarà trasmessa sui canali Facebook, YouTube e Vimeo della Cittadella dei Giovani e sarà poi disponibile su vocidicittadella.com.