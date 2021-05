Dal 1957 a oggi 20 morti e 48 feriti per incidenti funiviari in Valle d'Aosta

Dal 1957 a oggi, infatti, ci sono stati diversi incidenti che hanno coinvolto funivie e telecabine. Tra tutti, il disastro di Champoluc del 13 febbraio 1983, che causò 11 morti. Caddero tre ovetti e 11 persone persero la vita, solo un bimbo di 9 anni si salvò e strana coincidenza, come ha già scritto il collega Moreno Rossin, anche nel disastro del Mottarone l’unico superstite è un bimbo di 9 anni.

A Champoluc si salvò Stefano Borlini che oggi racconta di rivivere il suo dramma. Alle 10.40 del 13 febbraio 1983 saliva in vetta con l’ovovia di Champoluc assieme al suo papà, Mario, 38 anni. Un ovetto scivolò indietro e Stefano fu l’unico superstite: morirono 11 passeggeri cadendo da 30 metri L’ovetto trascino giù anche gli altri ovetti.

Ma le tragedie funiviarie a memoria iniziano, in Valle d’Aosta, il 10 agosto 1957 quando a Cogne una cabina precipita in un burrone causando un morto e 11 feriti. Era una funivia al servizio degli operai della Cogne. Il 29 agosto 1961, come a Cermis il 3 febbraio 1998, sul Monte Bianco un cacciabombardiere francese tranciò il cavo della bifune causando la morte di 6 persone.

Tre cabine precipitano e sei occupanti perdono la vita. Il resto dei passeggeri passano la notte sospesi nel vuoto prima di essere salvati. Sempre sul Monte Bianco, un guasto al pilone sospeso del Grand Flambeu della funivia tra Punta Helbronner e l'Aiguille du Midi, le tre cambiette precipitano per una trentina e si sfracellano sul ghiacciaio sottostante. Morì un persona e altre 13 rimasero ferite.

Il 13 febbraio 1983 come già detto la tragedia di Champoluc on 11 morti. Le sciagure proseguono, in Valle d’Aosta, con l’incidente registrato il 30 agosto1994 a Courmayeur quando una cabina precipita e perde la vita il macchinista. Fortunatamente altri due eclatanti incidenti si sono verificati nel 2016 ma senza vittime.

L’8 settembre 2016 sul Monte Bianco a causa di guasto si blocca la cabinovia. A bordo circa 120 passeggeri che restano bloccate e tratte in salvo con l’ausilio dell’elicottero e del personale del soccorso alpino intervenuto per evacuare la cabina.

Analogo incidente alla vigilia di Natale del 2016 a causa del vento e la bufera le funi della funivia Plan Maison Cime Bianche. L’incidente non provocò vittime ma richiese oltre sette ore di lavoro per riportare a terra, senza danni, i 153 sciatori che erano sulla funivia.