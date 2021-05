Una saccatura favorirà la formazione di nuvole

Inizialmente velature spesse ed estese, poi schiarite fino a cielo sereno verso metà giornata, quando si avrà la formazione di nuvole in montagna. Qualche rovescio o temporale sparso nel tardo pomeriggio/sera, più probabile ai confini piemontesi.

Temperature: minime ancora in aumento, massime in lieve calo in quota.

Pressione: pressoché stabile.

Venti: 3000 m moderati o deboli da NW, poi da SE in tarda serata; foehn nelle valli, brezze al pomeriggio, non si esclude qualche raffica di vento per un temporale.