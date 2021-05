Aosta: Ultimi giorni per le domande di utilizzo degli impianti sportivi comunali

Scade lunedì 31 maggio il termine per la presentazione delle domande finalizzate all’assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi del Comune di Aosta quali ad esempio palestre e area Montfleury.

Le istanze, presentabili da tutte le associazioni e società sportive, nonchè altri soggetti e persone fisiche, singoli o associati, devono essere recapitate al Comune di Aosta via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it ovvero tramite posta raccomandata indirizzata a Servizio Sport e Impianti sportivi del Comune di Aosta, Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta oppure di persona, previo appuntamento, direttamente presso il Servizio sport e impianti sportivi.

Il modulo di domanda di concessione è scaricabile, con l’avviso e a ulteriore documentazione allegata, dal sito Internet comunale.



"Le Istituzioni scolastiche che intendano acquisire una concessione per l’utilizzo stagionale di un impianto sportivo - si legge in una nota del Comune - dovranno segnalare la propria esigenza al Dipartimento regionale della Sovraintendenza agli studi, che dovrà occuparsi della raccolta delle istanze, dell’assenza di eventuali sovrapposizioni, e dell’inoltro coordinato al Servizio sport e Impianti sportivi del Comune di Aosta".



Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’avviso oppure contattare il Servizio Sport e Impianti sportivi telefonando al numero 0165.300.507 o inviando una e-mail all’indirizzo sport@comune.aosta.it.