Sono cinque i nuovi contagi Covid in Valle nelle ultime 24 ore

In netto calo la curva dei contagi Covid in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore sono stati cinque i nuovi positivi al coronavirus registrati su 28 persone sottoposte a tampone. Continua a ridursi anche il numero complessivo di contagiati che oggi scende a 285, ovvero 10 in meno di ieri; mentre i guariti sono 15.

Secondo l'ultimo Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, non vi sono stati nuovi decessi e il numero totale delle vittime dell'epidemia è fermo da mercoledì a 471.

I ricoveri ospedalieri sono 15, uno meno di ieri e la terapia intensiva del Parini di Aosta rimane Covid free.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 466 controlli e non hanno emesso alcuna sanzione per violazione alle norme antipandemia.