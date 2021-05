Funivia Stresa-Mottarone; sono 14 i morti, avviata indagine ministeriale

La terribile notizia è giunta dal Regina Margherita, ospedale dov’erano ricoverati i due bimbi vittime dell’incidente alla cabina della funivia Stresa-Mottarone: uno dei due è infatti deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate.

Il piccolo era stato intubato e le sue condizioni, nel reparto di rianimazione, erano sembrate sin da subito disperate a causa di un brutto trauma cranico, toracico e di diverse fratture agli arti.

Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il bambino non ce l’ha fatta. Il bilancio è quindi di 14 morti a seguito dell’incidente.

Il ministero delle Infrastrutture ha istituito una Commissione che avrà il compito di individuare le cause tecniche e organizzative che hanno provocato il disastro. Non ci sono al momento aggiornamenti sulle condizioni dell’altro bimbo ricoverato a Torino, arrivato in ospedale comunque cosciente.