Maggio dei libri: Online la conferenza 'Morte e generosità della scrittura'

Nell'ambito del Maggio dei libri 2021, campagna nazionale per la promozione della lettura, la Regione ha organizzato una conferenza in diretta online dal titolo 'Morte e generosità della scrittura'. Sarà svolta da Edoardo Lombardi Vallauri, professore di linguistica presso l’Università degli Studi Roma Tre, sul tema dell’uso corretto della lingua nella scrittura e nella lettura come competenza essenziale per migliorare la capacità di argomentare in modo complesso.

La scrittura accurata e bella sembra non fare più parte della cultura necessaria. A parte pochi professionisti, le persone leggono e scrivono molto, ma ormai quasi solo in forme volatili e provvisorie, dove la qualità conta molto meno dell'immediatezza.

L'intervento di Edoardo Lombardi Vallauri, in dialogo con Maria Pia Simonetti (foto a lato), sosterrà che anche se l'utilità della buona lettura e scrittura in quanto tale dovesse soccombere alla modernità, essa rimarrebbe un elemento centrale nella formazione delle persone, perché parlare, sia in privato sia davanti a estranei, rimane un'abilità estremamente utile per tutti; e a parlare veramente bene si impara solo leggendo e scrivendo testi di ottima qualità. Verranno esposte le ragioni intellettuali e quelle cognitive per le quali la lettura e la scrittura regalano a chi le pratica diverse capacità che non si acquisiscono con il semplice ascoltare e parlare. L'amore per la parola scritta, dunque, non è solo un sentimento disinteressato, ma è anche un fortunato talento: chi ne è dotato accresce costantemente la propria capacità di ottenere quello che vuole nei contesti umani.

Edoardo Lombardi Vallauri insegna Linguistica a Roma Tre

Si è occupato soprattutto di linguistica generale, linguistica giapponese, linguistica italiana, comunicazione persuasiva, linguaggio e cervello. È autore di diversi volumi scientifici. Fra questi, non sono rivolti ai soli addetti ai lavori Parlare l’italiano (Il Mulino), La linguistica in pratica (Il Mulino), Capire la mente cattolica (Le Lettere), La lingua disonesta (Il Mulino), Ancora bigotti (Einaudi). Ha ideato e condotto la trasmissione Castelli in Aria (Rai Radio Tre). Collabora con Il Mulino e con Micromega. È direttore del sito web rightpronunciation.com per la pronuncia dei nomi propri internazionali, dell'Osservatorio Permanente sulla Pubblicità e la Propaganda (oppp.it) e del progetto IMPAQTS: Implicit Manipulation in Politics - Quantitatively Assessing the Tendentiousness of Speeches (https://impaqts.it/).

Maria Pia Simonetti, scrittrice e consulente letteraria

Fra i suoi libri Vita da donne (Ida Desandré, Lupetti-Manni), Tramonto (Renzo Laguzzi, Duc) e Viaggiator Curioso (Fosco Maraini, Passigli), Neanche Guido da Verona (La Luna) con la quale ha vinto il premio Arcidonna città di Palermo, la cura del saggio Amata scrittura di Dacia Maraini, (con Viviana Rosi, Rizzoli), il romanzo La nostra storia (Passigli), il romanzo per ragazzi La guerra invisibile (con Elena Accati, Lineadaria) e i saggi Movimento! (con Alessandro Bortot e Elio Riccarand, Le Château) e La politica tra passione e mestiere (Le Château). Attiva nell’associazionismo è stata per quattro anni presidente del circolo valdostano di Legambiente.

È prevista la diffusione dell’iniziativa in diretta sul Portale del Sistema Bibliotecario.