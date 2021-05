Un progetto solidale 'Oltre' la violenza e i mali di cui sono vittime le donne

Si chiama 'Oltre' il progetto rivolto alle donne con patologia oncologica e alle donne vittime di violenza che provano disagio nella sfera sessuale e che hanno problematiche psico-fisiologiche correlate.

A proporlo sono, in sinergia, l'associazione Viola e il Centro Donne Contro la Violenza con il finanziamento messo in campo dal Csv-Vda. Si articola in percorsi con esperti e attività di yoga e di pet therapy.

"L'approccio del progetto - si legge in una nota - è innovativo e unico sia per l'uso della terapia assistita con gli animali sia per la presa in carico unica e globale delle partecipanti".

I dettagli saranno illustrati nel corso di un evento online, in diretta sulla pagina Facebook @fienileanimatoonlus, previsto lunedì 17 maggio alle 18,30.

Il percorso si svolgerà nella sede dell'Associazione Viola in Place Soldats de La Neige 2, e nel Fienile Animato Onlus, in frazione Conoz 35, a Chatillon, con cadenza settimanale. Saranno presenti due psicologhe dedicate e alcune volontarie di entrambe le associazioni, oltre a un ginecologo e a un professionista di yoga.