Allerta meteo su tutta la Valle, attese forti piogge

La Protezione Civile Regionale ha diramato oggi giovedì 6 maggio il bollettino di criticità metereologica, idrogeologica e valanghiva che prevede allerta gialla fino alle ore 23.59 di domani venerdì 7 maggio 2021 per forti precipitazioni sulla Valle d'Aosta.

Per la giornata e serata di oggi sono previste precipitazioni localmente molto forti, con criticità gialla per rischio idrogeologico su versanti e torrenti.

Per la giornata del 7 maggio si segnala forte vento, con criticità gialla per rischio idrogeologico su versanti e torrenti e criticità gialla per possibili medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza.

VEDI BOLLETTINO DI CRITICITA’