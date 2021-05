Aosta: Stefano Franco torna Segretario generale del Comune

Dalla giornata di oggi, giovedì 6 maggio, il Comune di Aosta ha un nuovo Segretario generale: Stefano Franco, nominato dal sindaco Nuti con decreto di martedì 4 maggio.

Laureato in Scienze politiche, dirigente a tempo indeterminato del Comune di Aosta e già incaricato come Segretario generale dell’Ente dal 2005 al 2015, Stefano Franco prende il posto di Annamaria Tambini che rivestiva tale incarico dal 15 settembre 2015, e che rimarrà dirigente dell’Area A1 'Servizi istituzionali'.

Fino alla revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente in corso di definizione, a Stefano Franco spetterà anche la direzione dell’Area dirigenziale A3 'Servizi sociali e Sport'.

Il nuovo Segretario generale è stato anche nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Ente, Responsabile per la trasparenza e Responsabile per l’eserciziodel diritto di accesso civico.

Dichiara il sindaco Gianni Nuti: "Desidero ringraziare il Segretario generale uscente, la dottoressa Tambini, per l’eccellente e proficuo lavoro svolto, peraltro in un periodo di estrema difficoltàcome quello che stiamo vivendo da oltre un anno. Con l’occasione do anche il bentornato, augurandogli buon lavoro, Stefano Franco al quale, forte delle esperienze maturate negli anni sia nella Pubblica amministrazione che nella direzione dell’Arer, spetterà il compito di predisporre e condurre in porto la riorganizzazione dell’assetto della macchina amministrativa comunale incrementandone efficienza e produttività".