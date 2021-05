Forte calo dei contagi Covid ma c'è ancora un morto

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta è stato registrato un nuovo decesso a causa del Covid-19 e sono stati rilevati 25 nuovi casi positivi a fronte di 142 persone sottoposte a tampone, a dimostrazione che la curva pandemica è deciso calo.

Il numero complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 460. E' quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl.

I contagiati attuali sono 630, 55 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all'ospedale Parini sono 46, di cui nove in terapia intensiva; sono 584 le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono 66.

Dunque, gli ultimi dati sulla diffusione del coronavirus in Valle d'Aosta "sono promettenti" e in particolare quelli di ieri "si sono confermati stabili, ma ci vuole un po' di tempo per capire dove stiamo andando".

E' quanto ha spiegato all'Ansa Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'emergenza in Valle d'Aosta alla luce degli ultimi bollettini. Quello di ieri segnalava solo 25 positivi, oggi appena 12. "Sapevamo di essere in ritardo rispetto al resto d'Italia, quando metà Italia stava per entrare in zona rossa noi stavamo per entrare in zona bianca - ha spiegato Montagnani - ora però bisognerà valutare l'effetto delle riaperture che ci sono state in questo periodo che non è da sottovalutare, mi riferisco alla popolazione scolastica e alle altre attività a girare di più".

Secondo il medico "è naturale che più si apre e più il virus circolerà, occorre in particolare verificare l'impatto delle vaccinazioni sulle attività sanitarie: il vero problema della pandemia non è il virus che circola ma quanti positivi entrano in ospedale e hanno bisogno di cure".