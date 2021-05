86enne aostana condannata per stalking

Ha insultato e minacciato la vicina di casa negli ultimi due anni: per questo motivo il giudice monocratico del tribunale di Aosta Maurizio D'Abrusco ha condannato a 13 mesi di detenzione Teresa Baudino, aostana di 86 anni, processata per stalking.

In 24 mesi - secondo l'accusa - ha chiamato "senza motivo per 35 volte" le forze dell'ordine denunciando rumori molesti e schiamazzi provenienti dall'appartamento attiguo. Dalle indagini è poi emerso che l'anziana donna ha rivolto pesanti insulti alla vicina di casa, ma anche minacce, oltre ad aver inferto colpi di bastone al soffitto. Esasperata dai comportamenti dell'anziana, la vicina ha sporto denuncia. Si tratta probabilmente della persona più anziana condannata in Italia per il reato di stalking.