Al via secondo corso formazione per Oss in Valle

L'assessorato regionale della Sanità ha avviato un secondo corso di formazione della durata di circa 12 mesi. Obiettivo, formare e far crescere a livello professionale i 30 allievi che hanno superato le selezioni per accedere alla qualifica di Operatore socio sanitario-Oss riconosciuta in tutta Italia e così utile in questo periodo di emergenza.

E' richiesta la frequenza di 1.000 ore, di cui 550 teoriche e 450 di tirocinio, da svolgersi in parte in una struttura ospedaliera e in parte in una delle numerose Residenze assistenziali per anziani e inabili della Valle d'Aosta. Dal 2015 a oggi sono 314 le persone che hanno intrapreso il medesimo percorso ottenendo la qualifica di Oss.

È inoltre di prossima aggiudicazione l'Avviso di gara per la realizzazione di un terzo corso, che presumibilmente vedrà l'avvio già nell'estate di quest'anno e che sarà aperto, come i due che lo hanno preceduto, ai candidati tra i 17 e i 67 anni disoccupati, inoccupati o occupati non in qualifiche affini e in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado (licenza media) e mirato a formare altri 30 futuri operatori.