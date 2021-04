Aosta: Con i soldi delle multe il Comune paga lavori di utilità e manutenzioni

Ripartite dalla Giunta comunale e destinate a diversi interventi, le quote derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme stradali accertate dalla Polizia Locale di Aosta.

In particolare, lo scorso anno gli introiti accertati sono stati pari a 1 milione e 444 mila euro. La somma da destinare a fini di manutenzione ordinaria e straordinaria ammontava a 446 mila euro, pari al 50% degli introiti accertati al netto del Fondo di credito di dubbia esigibilità di 552 mila euro.

Il totale delle spese è stato pari a 538 mila euro e comprende: “Spese per circolazione e segnaletica stradale”, “Manutenzione ordinaria impianti semaforici”, “Spese custodia veicoli”, “Spese spostamento veicoli”, “Spese personale per segnaletica stradale”, “Manutenzione automezzi della Polizia Locale”, “Manutenzione apparecchiature PL”, “Lavoro straordinario”, “Prestazioni di servizi Polizia Locale”, “Collegamenti informatici e visure per accertamenti”, “Acquisti diversi per la Polizia Locale”, “Canone ponte radio” e “Indennità servizio sgombero neve” .