Aosta: Comune in campo contro la povertà educativa minorile

Il Comune di Aosta ha aderito, in qualità di partner sostenitore, alla proposta del consorzio delle cooperative sociali 'Trait d’union' per la partecipazione al bando per le 'Comunità educanti', indetto nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

"Il bando invitava tutti gli enti del terzo settore a presentare proposte per sostenere le comunità educanti - si legge in una nota - intese come comunità locali (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) aventi a diverso titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura dei minori che vivono nel proprio territorio. L’obiettivo era di riflettere sull’offerta extrascolastica e su come possa concretizzarsi in veri e propri percorsi di aggregazione" tra la stessa comunità educante e i minori, "in particolare attraverso il consolidamento del ruolo delle istituzioni scolastiche come presidio educativo".

Il supporto specifico richiesto all’Amministrazione comunale dal progetto del consorzio Trait d’Union si concretizzerà, in particolare, "nel sostegno e nella facilitazione della fase di attivazione delle diverse iniziative e nel coinvolgimento dei soggetti partecipanti, oltre che nel fornire supporto nell’identificazione di specifiche esigenze territoriali presenti e di luoghi/spazi/opportunità di attivazione comunitaria".