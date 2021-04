Acccordo Regione-Protezione civile per allestimento campi container in caso di emergenze

La Protezione Civile nazionale, insieme con la società pubblica per azioni Consip, ha indetto una gara che prevede, specificamente per la Valle d'Aosta, la fornitura di arredi, biancheria e accessori, nonché il noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali per i campi container.

"La Protezione Civile nazionale ha pubblicato questa procedura di gara perché - spiega il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, per poter disporre nel minor tempo possibile di insediamenti leggeri e provvisori per destinazioni d’uso diverse da impiegare nelle prime fasi di un qualsiasi evento emergenziale, necessita di poter usufruire di container in noleggio, fornitura di arredi, biancheria, accessori e lavatrici e asciugatrici industriali in noleggio".

La gara rientra nell'attività di pianificazione del Dipartimento della Protezione Civile per supportare all’occorrenza, in termini logistici, i piani di protezione civile regionali e comunali. Non si tratta quindi di un’attività connessa alla gestione della pandemia in corso.

"Non ci sono accordi specifici con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito - aggiunge il Presidente - e non sono state individuate zone per la realizzazione di campi container: l’eventuale allestimento avviene sulla base degli eventi calamitosi che li rendono necessari. Non vi è pertanto nemmeno alcuna pianificazione temporale in ordine alla loro realizzazione, né si è proceduto alla regolamentazione del loro utilizzo".