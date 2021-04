25 Aprile: In ricordo del partigiano Ferdinando Aliperta caduto a Gressoney

Ferdinando Aliperta era mio zio, il fratello di mio padre ed in famiglia ne parlavamo perché con noi abitava anche il mio nonno paterno. Mio padre e mio nonno avevano relazioni molto amiche con quelle persone che hanno accolto mio zio.Tramite telefonate, lettere, un’intensa attività di ricerca sono stata in Valle d’Aosta e sono riuscita tramite l’Istituto Storico della Resistenza Valdostana ad avere documentazione storica davvero importante". Lo ha detto Maria Aliperta, nipote del partigiano Ferdinando Aliperta morto combattendo sulle montagne della Valle d'Aosta.

"Mio zio Ferdinando è morto per noi, per la nostra libertà - sottolinea -i giovani di oggi dovrebbero saperlo, conoscerlo. Pietro Calamandrei che è stato uno dei padri costuituenti in una cinferenza ebbe a dire, parlando dei giovani morti disse e ricordò che erano più di 100.000. Ed oggi io dico a mio zio, guardando la sua foto: 'Caro Zio grazie, pochi si ricordano di te'. Ora però c’è una lapide a ricordare mio zio in questo vicolo di un Borgo antico della nostra città e mio zio ha lottato per la libertà. Sono in contatto con l’Anpi nazionale e l’Anpi napoletana”.

Sulla lapide che ricorda Aliperta, oggi il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, accompagnato dagli assessori Rosalinda Perna e Ciro Cimmino, dal Vice Sindaco Sergio D’Avino e da Ciro Raia Referente Cultura dell’Anpi di Napoli, ha deposto una corona di alloro.

La stessa cerimonia si è tenuta presso il largo Gino Auriemma dinanzi alla lapide dedicata proprio allo stesso Auriemma. In precedenza si era svolta, nel pomeriggio alle ore 16, la cerimonia dinanzi al Monumento ai Caduti e alla Bandiera Italiana, nell’ambito degli eventi nazionali promossi dall’Anpi. A Somma Vesuviana sono ben gli otto gli antifascisti ricordati, sette le strade intitolate ed una lapide. Le strade sono intitolate a: Don Minzoni, Turati, G.Ammendola, Gramsci, Matteotti e Gobetti; poi ci sono i due antifascisti locali di cui uno è Gino Auriemma e l’altro Ferdinando Aliperta che oltre ad essere antifascista è stato anche partigiano combattente. Ad Aliperta è dedicata una lapide. Ferdinando Aliperta è caduto a Gressonye Saint-Jean, dove c’è anche una lapide che lo ricorda ma i suoi resti mortali sono stati traslati a Somma Vesuviana qualche anno fa per una degna sepoltura nella terra natia.

Il tutto grazie al grande e tenace lavoro di ricerca ad opera della nipote professoressa Maria Aliperta. Ed ieri erano stati i giovani studenti musicisti della scuola Media San Giovanni Bosco – Summa Villa che ha anche l’indirizzo musicale a dare vita ad un momento unico, forte, emozionante, il primo di questa epoca segnata dal distacco. Non un WeBinar ma loro hanno scelto, sotto la guida del dirigente scolastico Ernesto Piccolo, la musica in quanto vero linguaggio universale. Ed allora nello slargo della scuola hanno unito canto, poesia, letteratura per testimoniare il loro amore per la Patria, per l’Italia.