Il Papa festeggia l'onomastico con poveri e senzatetto in fila per il vaccino

Ieri è stata la sua festa, ma il regalo ha voluto farlo a 600 poveri riuniti nell’atrio dell’Aula Paolo VI in attesa di ricevere il vaccino. Nel giorno del suo onomastico, la memoria di San Giorgio, Papa Francesco – al secolo Jorge Mario Bergoglio – si è recato nel grande spazio nel cuore della Città del Vaticano, divenuto da gennaio piccolo ambulatorio, per far visita ai poveri e senzatetto accolti e assistiti da alcune associazioni romane e dalle Missionarie della Carità. Il Papa saluta un gruppo di persone in attesa accompagnate dalla Suore della carità di Madre Teresa Circa 600 poveri ricevono oggi la seconda dose.

Il Papa tra i senza fissa dimora vaccinati in Aula Paolo VI Come lo scorso 2 aprile, il Papa è giunto a sorpresa a metà mattinata, intorno alle 10.30, e ha salutato i presenti lungo il percorso preparato nell’Aula per la vaccinazione, dall’ingresso fino all’area di attesa a procedura avvenuta. Applausi, sorrisi e qualche lacrima di commozione hanno accompagnato il tragitto del Pontefice che si è concluso di fronte ad un grande banco sul quale erano sistemate confezioni di biscotti, merendine e succhi di frutta. Al centro campeggiava un enorme uovo di cioccolata, che – nel rispetto delle norme sanitarie – è stato distribuito a tutti dal personale volontario.

Insomma, un clima di festa caratterizzato dall’affetto dei tanti bisognosi che hanno voluto esprimere la gratitudine al Papa per questo regalo del vaccino. Come informa una nota della Sala Stampa, nella giornata di oggi saranno inoculate poco meno di 600 persone delle circa 1.400 a cui è stata somministrata la prima dose nelle scorse settimane.

L'incoraggiamento ai volontari: "Continuate nell'impegno!" Tutti i presenti, mentre il Papa stava per uscire dall’Aula, hanno intonato un canto di augurio per l’onomastico al Santo Padre, il quale non ha dimenticato di ringraziare i volontari raccomandando loro di “continuare nell’impegno!”.

Tramite l’Elemosiniere, il cardinale Konrad Krajewski, anche lui in pettorina gialla come i volontari, Papa Francesco ha rivolto inoltre parole di gratitudine a quanti hanno contribuito per la procedura di vaccinazione e per l’iniziativa del “vaccino sospeso” che permetterà di raggiungere tanta gente in attesa di vaccino nei Paesi più poveri.