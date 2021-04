Oltre tre milioni di euro per ammodernamento viadotto Leverogne

Il corposo intervento programmato da Anas consiste nell’adeguamento dello schema statico del viadotto al fine di migliorarne le prestazioni in caso di movimenti sismici attraverso apposite lavorazioni che interesseranno le spalle, le pile e gli appoggi.

In programma anche il risanamento delle superfici in calcestruzzo, l’impermeabilizzazione delle solette e la ricostruzione dei cordoli laterali su cui saranno installate nuove barriere di sicurezza.

Il viadotto, che sovrappassa il torrente Dora di Valgrisanche, è lungo circa 150 metri e raggiunge un’altezza massima rispetto al terreno sottostante di 40 metri. L’infrastruttura è stata realizzata a metà degli anni ’60 nell’ambito di un ampio intervento di adeguamento e ammodernamento del tracciato stradale della statale 26 che dalla città di Aosta conduce in Francia attraverso il Traforo del Monte Bianco e il passo del Piccolo San Bernardo.

L’importo per l’esecuzione dei lavori ammonta a 3 milioni e 100 mila euro con avvio previsto nella prima metà di maggio. In relazione all’avanzamento delle lavorazioni e qualora la tipologia di intervento lo renda necessario, il traffico sul ponte sarà regolato con il senso unico alternato. Il completamento dei lavori in progetto è previsto entro settembre 2022.

