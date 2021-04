Il 22 aprile termine presentazione richiesta sospensione quota capitale mutui Finaosta

Per le rate di ammortamento con scadenza nei mesi successivi la richiesta va presentata entro e non oltre il giorno 5 del mese antecedente la prima scadenza rateale. Le richieste presentate dopo i suddetti termini non potranno essere accolte. La sospensione può essere richiesta una sola volta nel periodo dal 01 maggio 2021 al 31 ottobre 2022.

PER ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI FISSATI DALLA LEGGE REGIONALE N. 5/2021.

Le informazioni dettagliate per accedere alla misura di sospensione e i moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito di FINAOSTA S.P.A. (www.finaosta.com), ove sono indicate anche le modalità operative da seguire per l’inoltro degli stessi che tengono conto dell’esigenza di limitare i contatti interpersonali in modo da contrastare il contagio e la diffusione del virus.

Per la sospensione delle rate dei mutui concessi da UNICREDIT S.P.A. è necessario contattare direttamente le agenzie dell’istituto presenti sul territorio regionale.