Senzatetto muore per strada nella notte ad Aosta

Colpìto da malore, un senzatetto ultrasettantenne che stazionava quotidianamente insieme ad altri clochards in piazza della Repubblica ad Aosta si è accasciato lamentando forti dolori al torace e al ventre: chi era con lui gli ha proposto di telefonare al 112 e far arrivare sul posto un'ambulanza ma l'uomo ha rifiutato l'intervento, rialzandosi per poi crollare a terra nuovamente, perdendo conoscenza.

Quando i soccorritori, poco tempo dopo, sono giunti sul posto, il senzatetto era già morto.

Qualche giorno prima era stato notato in piazza piuttosto malconcio e sporco di sangue, come se qualcuno lo avesse picchiato, ma lui non aveva voluto dare spiegazioni su cosa gli fosse successo.