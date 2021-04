Donna morta in un alloggio ad Aosta non si esclude l’omicidio

Macabra scoperta per i Vigili del fuoco che in un appartamento di viale Partigiani, ad Aosta, hanno rinvenuto questa mattina il corpo senza vita di Elena Serban Radura, 32 anni di origini romene. Il medico legale sta ancora esaminando la salma.

Sul posto ci sono anche il procuratore capo di Aosta, Paolo Fortuna, e il sostituto procuratore Luca Ceccanti, a cui è affidata l'inchiesta.

Visto che non avevano sue notizie da parecchie ore, alcuni parenti si sono recati questa mattina nell'abitazione, al primo piamo di un palazzo in viale Partigiani: trovata la porta chiusa, hanno chiamato i vigili del fuoco per entrare nell'alloggio e così è stato scoperto il cadavere.

La donna aveva una profonda ferita alla gola. Sul posto stanno operando la squadra mobile e la polizia scientifica della Questura di Aosta. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio.