Un successo 'La musica unisce non divide' dell'Avp di Egidio Marchese

La musica come 'cemento' per unire arte, cultura, spettacolo e disabilità. Era questo l'obiettivo del progetto 'H-Music-lab: la musica unisce non divide' ideato e realizzato dall'Associazione valdostana paraplegici (Avp), finanziato da un bando dell'amministrazione regionale.

Una decina di ragazzi disabili, nelle scorse settimane, hanno potuto partecipare alla realizzazione del video musicale del cantautore e performer Alex Palmieri, che è stato girato nei saloni del castello di Sarre.

''E' stato un momento importante per i nostri giovani con disabilità - ha spiegato all'Ansa Egidio Marchese, presidente dell'Avp - per poter vedere al vivo cosa accade dietro le quinte di un video clip musicale. Per una giornata intera, hanno potuto assistere alla realizzazione del video musicale di Palmieri, essere lì, assistere alla creazione di un prodotto che in genere vediamo quando è finito''.

I ragazzi hanno poi potuto realizzare un loro backstage di tutti i momenti più belli e divertenti vissuti nel dietro le quinte. ''Speriamo di poter mostrare in un evento pubblico - ha concluso Marchese - sia il nostro backstage che il video dell'artista. Per ora, non è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia''.