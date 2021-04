Sono 42 i nuovi casi positivi al Covid in Valle

Rimane stabile la curva pandemica nella nostra regione: sono 42 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 174 persone sottoposte a tampone.

E' quanto emerge nell'ultimo bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl. Lieve calo dei pazienti ricoverati all'ospedale Parini: sono ora 76 (ieri erano 77), di cui 12 in terapia intensiva; sono invece 1034 i contagiati in terapia e isolamento domiciliare. Il totale dei contagiati scende a 1.110, ovvero 32 in meno di ieri, mentre i guariti sono 74. Nessuna nuova vittima, il cui numero complessivo resta di 436 dall'inizio della pandemia.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 974 controlli senza elevare alcuna sanzione, mentre intanto procedono nel massimo riserbo investigativo gli accertamenti della procura sulle possibili somministrazioni di vaccino anticoronavirus a persone non aventi diritto.