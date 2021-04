Lunedi Poste centrali di Aosta chiuse per sanificazione Covid

Un focolaio circoscritto da coronavirus Covid-19 è stato rilevato ieri, venerdì 9 aprile, alle Poste centrali in via Ribitel ad Aosta.

La situazione a livello di rischio contagio è pienamente sotto controllo ma per poter operare in sicurezza si è reso necessario organizzare con urgenza un intervento di sanificazione per la giornata di lunedì 12 aprile.

Gli uffici, salvo problematiche che potrebbero emergere durante l'intervento, riapriranno regolarmente nella stessa giornata se ve saranno le condizioni oppure martedì 13 aprile.