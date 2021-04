TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE (copia 1)

Martedì 13 aprile

ore 9,30, visita, tramite collegamento telematico all'Aula, della classe 3aB della scuola secondaria di primo grado Saint-Roch di Aosta, nell'ambito del progetto Portes Ouvertes.

Mercoledì 14 aprile

ore 14,30, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Giovedì 15 aprile

ore 15, riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", presieduta dal Consigliere Claudio Restano, per seguire l'illustrazione, da parte del Difensore civico, delle relazioni annuali per il 2020 del Difensore civico, del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

ore 16,30, riunione della Commissione per il Regolamento.

Venerdì 16 aprile

ore 11, il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, partecipa in videoconferenza alla riunione del Coordinamento antimafia e legalità nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

ore 15, nella Sala delle Commissioni consiliari, i Presidenti del Consiglio, Alberto Bertin, e della Regione, Erik Lavevaz, incontrano il Presidente dell'associazione Avviso pubblico e Sindaco di Grugliasco, Roberto Montà, in vista dell'adesione della Regione Valle d'Aosta alla rete di enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie. Alle ore 15.30, in collegamento dalla Sala Maria Ida Viglino, conferenza stampa.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.