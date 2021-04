L'OPINIONE DI UN LETTORE: Io settantenne in attesa di essere vaccinato

Ieri il Presidente Draghi ha voluto dare una lezione agli italiani ed esprimere quanto già si era capito da troppo tempo senza che nessuno dei nostri politici facesse qualcosa.

Draghi ha detto che i giovani che saltano la fila dovrebbero vergognarsi e rinunciare anche se hanno diritto in favore degli anziani e fragili. Ha detto:”con che coraggio...”

La Valle d’Aosta è chiamata in causa in quanto una delle regioni in cui la categoria “altro” è più numerosa.

Io da quasi settantenne, ancora attivo dal punto di vista lavorativo, attività professionale che mi obbliga ad avere più contatti, non vaccinato, sento persone molto più giovani di me, già vaccinate e quando chiedo loro il motivo mi sento rispondere che sono volontari.

In un regione in cui i volontari sono tantissimi, ma di questi realmente attivi pochi, soprattutto in quest’ultimo anno, non vi sembra che sia stato un abuso vaccinare tutti, soprattutto considerando la solidarietà che dovrebbe animare i partecipanti al volontariato? Intanto occorrerebbe distinguere tra tipologie di volontariato perché i rischi di contagio possono essere molto diversi.

Dov’è finita la solidarietà? Ognuno ha pensato ad assicurare la sua categoria ed è questo che mi spaventa. Puro egoismo che è comprensibile se non venisse da categorie che dovrebbero avere come fondamento la pietà e la solidarietà.

È stato pubblicata un’indagine, che è stata anche ripresa dal programma della 7, in cui risulterebbe che in Italia ci sono state 6.000 morti in più a causa della mancata vaccinazione degli anziani e fragili ed avendo invece dato priorità ad altre categorie più giovani.

Io mi chiedo e dovrebbero chiederselo anche chi ha effettuato queste scelte, quanti morti in più abbiamo avuto in vda a causa delle scelte fatte?

Inoltre da noi i medici di famiglia stavano vaccinando le persone comprese tra i 18 ed i 55 anni. Semplicemente scellerato. Fortunatamente è stato sospeso.

Grazie, condivido e nulla da aggiungere, abbiamo a che fare con dei muri di gomma. pi.mi.