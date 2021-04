Aosta: Al via i lavori di rifacimento del muro franato a Pleod

Sono iniziati i lavori di rifacimento di un tratto del muro di sostegno della strada tra le frazioni Pléod e Duvet, che era ceduto nei mesi scorsi a seguito di una frana.

Per consentire l'esecuzione delle opere stradali in sicurezza, tramite un’ordinanza il Comune di Aosta ha istituito la chiusura del tratto di strada al transito veicolare e pedonale, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori), per un’area di cantiere di circa 150 metri quadrati, fino al 19 agosto.



Saranno posizionate segnalazioni di preavviso di strada chiusa al traffico, con le segnalazioni del percorso alternativo valido per i residenti, gli aventi diritto al transito o gli eventuali mezzi di soccorso.