In Valle d'Aosta il treno è gratuito

Le persone che risultano residenti in Valle d’Aosta alla data di effettuazione dei viaggi sulla tratta ferroviaria Aosta-Torino.L’istanza può anche essere presentata per nucleo familiare: il richiedente dovrà dichiarare che i titoli di viaggio sono stati utilizzati esclusivamente dai componenti il proprio nucleo.

MODALITA’ PER PRESENTARE L’ISTANZA DI RIMBORSO

L’istanza dovrà essere presentata on-line, utilizzando la piattaforma regionale dedicata alle Misure di sostegno Regionali Covid-19, entro il 7 maggio 2021. Possono essere presentate più istanze di rimborso (al massimo un’istanza al mese).Successivamente alla convalida dell’inoltro dell’istanza, il richiedente riceverà una notifica di avvenuta protocollazione, termine dal quale decorrerà l’avvio del procedimento.

TITOLI DI VIAGGIO RIMBORSABILI

Possono essere rimborsati i titoli di viaggio utilizzati sulla tratta ferroviaria Aosta-Torino nel periodo 01 giugno 2020 – 30 aprile 2021 delle seguenti tipologie:

- Corsa semplice o A/R (per i soli biglietti in formato cartaceo deve essere presente la timbratura di convalida di effettuazione del viaggio);

- Abbonamento mensile/settimanale.Possono essere rimborsati un massimo di due corse semplici giornaliere o di un biglietto di andata e ritorno, per persona al giorno. Al momento dell’istanza dovranno essere inseriti i seguenti dati relativi ai titoli di viaggio utilizzati:

- N. biglietto/abbonamento- Data viaggio (solo per i biglietti di corsa semplice)- Percorso- Importo I soggetti già titolari di agevolazioni tariffarie ai sensi della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (possessori di carta VdA Transports per persone di età pari o superiore a 65 anni, studenti universitari con sede di studio ubicata fuori dalla Valle d’Aosta) possono continuare a fruire di tali agevolazioni.

Tuttavia, per quanto riguarda i titoli di viaggio utilizzati dagli studenti universitari, i medesimi non potranno essere oggetto di ulteriore rimborso ai sensi delle presenti modalità.

Per ogni titolo di viaggio, il richiedente dovrà dichiarare se è stato utilizzato personalmente oppure da un componente del proprio nucleo familiare.I titoli di viaggio devono essere allegati all’istanza con le modalità tecniche previste dalla piattaforma regionale dedicata alle Misure regionali Covid-19.L’Amministrazione regionale procederà al controllo a campione delle autocertificazioni rilasciate dal richiedente (stato di residenza in Valle d’Aosta del dichiarante e/o degli eventuali componenti il nucleo familiare).



In caso di accertata non veridicità dei dati autocertificati, il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro e dell’avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO

A seguito delle operazioni di controllo sulla validità dei titoli di viaggio, l’Amministrazione regionale provvederà ad effettuare l’accredito della somma a titolo di rimborso, tramite bonifico bancario.Il rimborso non può essere cumulato con altre misure di incentivo o di sgravio fiscale, tali dadeterminare complessivamente benefici maggiori alla spesa sostenuta.

PER SAPERNE DI PIU'