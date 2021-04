La calda Pasqua anticipa un abbassamento di temperature

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Il tempo per questo fine settimana sarà ancora determinato dalla presenza di un anticiclone atlantico che favorisce condizioni abbastanza soleggiate, caratterizzate da qualche temporaneo addensamento.

Dalla seconda parte di lunedì di Pasquetta, l'avvicinamento di una fredda e vasta saccatura in discesa da nord provocherà un netto cambiamento con un brusco calo delle temperature, correnti intense e nuove deboli nevicate sulla dorsale. Successivamente, da martedì pomeriggio/sera, la rimonta di un'alta pressione mediterranea favorirà il ritorno a condizioni più stabili e via via più calde.

DOMENICA 4 APRILE

Prevalentemente soleggiato, salvo qualche addensamento residuo mattutino. Temperature: in calo, soprattutto nelle valli. Pressione: senza variazioni di rilievo. Venti: 3000 m N deboli; brezze nelle valli.