Senatore Lanièce presenta 'cahier de doléances' al ministro dell'Agricoltura

Dal riparto del Fondo europeo per lo sviluppo rurale-Fears ai pagamenti residui della campagna 2019 del Programma di sviluppo rurale-Psr, passando per i rapporti con l'Agea con la finalità di riuscire a rendere sempre più efficienti le istruttorie delle domande e arrivare i relativi pagamenti. Le tematiche più rilevanti dell'agricoltura valdostana sono state al centro di un incontro a Roma tra il senatore valdostano Albert Lanièce e il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli.

"Si tratta di temi molto sentiti dai nostri agricoltori - ha commentato Lanièce - soprattutto in questo momento di crisi pandemica". Durante la riunione, inoltre, è stato illustrato al ministro il percorso che l'assessorato sta facendo "per ottenere l'Indicazione geografica protetta (Igp) 'Mela Valle d'Aosta', per intraprendere l'iter di riconoscimento del Miele Dop e per la modifica del disciplinare della fontina".

Infine è stata evidenziata la valorizzazione della viticoltura eroica di montagna, "con il prezioso lavoro del Cervim", e la necessità di seguire, a livello ministeriale, la conclusione del percorso della costituzione del Consorzio di tutela della Doc Valle d'Aosta voluta dalla Vival.

"Il ministro Patuanelli - ha concluso Lanièce - ha garantito il suo massimo impegno per riuscire a trovare la risoluzione migliore ai problemi e a realizzare gli ambiziosi obiettivi della nostra agricoltura alpina".