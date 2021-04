La Ditta é specializzata nella vendita e nell’installazione di Pergole o tende da sole tettoie di ogni genere, vanta una lunga esperienza ormai in quello che è lo straordinario panorama dei pergolati e delle tende da interno e da esterno.

Numerosissimi, infatti, sono i prodotti disponibili per i nostri clienti: verande, pavimentazioni in legno, fioriere, grigliati, tende su misura certificare UNI/ignifuga cappottine zanzariere, veneziane, serramenti in PVC, tende da sole per esterno, tende da interno, arredamento giardino e molto, molto altro ancora Potete servirvi del form presente su questo sito o chiamare ai numeri di telefono o di fax indicati.

Disponibile, per voi, anche il servizio e-mail! Affrettatevi, dunque: i prodotti sono ottimi il che ci permette di fornire un servizio sempre aggiornato e altamente qualificato, in linea con gli standard di qualità del brand Come imprenditori possiamo proporre prodotti e tessuti esclusivi a prezzi vantaggiosi. Forniamo consulenza e informazioni su tutti i prodotti mettendo in campo tutta la nostra competenza. Offriamo a ogni cliente un vero e proprio supporto tecnico e operativo per tutte le soluzioni Le pergole bioclimatiche vi offrono il miglior confort per ogni condizione con il minimo dispendio di energia.

Pergole o tende da sole

Il microclima all'interno di Pergole o tende da sole è sempre quello ideale, merito della copertura a lame orientabili Nella stagione calda potrete ruotare e aprire le lame in direzione del sole, così da poter usufruire di ombra e una ventilazione naturale anche nelle ore più calde.

Nella stagione fredda le lame rimangono chiuse, riparando dalla pioggia, mentre l'acqua defluisce nei pluviali integrati Le pergole ti permettono di chiudere ogni lato della struttura, con effetto ombra durante i mesi caldi o vetrate per godere della vista nei mesi freddi. Le pergole sono frutto di un processo progettuale strutturato, che tende sempre alla ricerca del miglior equilibrio tra funzionalità, tecnica ed estetica.

Soluzioni che reinventano gli spazi esterni, per valorizzarli e migliorarne la visibilità mette a disposizione della sua clientela una vasta gamma di pergole: addossate a un edificio, a 90°, lineari o inclinate come parti armoniose di una parete di un'architettura; oppure pergole a isola in un giardino, in riva al mare, a bordo piscina Tutte le pergole hanno una struttura robusta e resistente, in alluminio estruso verniciato a polveri, con la copertura impacchettabile in PVC con frangi tratta Le pergole sono autoportanti, disponibili nelle soluzioni mono modulo e pluri modulo con un numero personalizzabile di gambe portanti.

Proteggi da sole e intemperie i tuoi esterni senza rinunciare a un tocco di design Ogni tenda ha uno stile forte e riconoscibile.