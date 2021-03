Deve scontare una condanna per truffa, irlandese arrestato al traforo del Bianco

Dovrà scontare una pena di sei mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa di 800 euro S. J., cittadino irlandese di 60 anni arrestato ieri sera dalla polizia di frontiera al Traforo del Monte Bianco mentre era intento, proveniente dalla Francia, a fare ingresso in Italia.

A carico dello straniero, già conosciuto alle Forze dell’ordine, è risultato un Ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia, a seguito di condanna per truffa emessa nel 2015 e divenuta esecutiva. Il cittadino irlandese è stato condotto al carcere di Brissogne e processato questa mattina per direttissima.