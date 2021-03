A fuoco un bosco sopra Epinel di Cogne

Un incendio di vaste dimensioni, le cui cause devono ancora essere accertate, è divampato ieri pomeriggio ed è ancora attivo in un bosco sopra la frazione Epinel di Cogne. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente tra i rami e il sottobosco.

Stanno lavorando incessamente da molte ore professionisti e il personale volontario del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Corpo Forestale valdostano il quale, tramite il Nucleo Antincendio Boschivo, ha attivato anche due elicotteri per le operazioni di spegnimento.Sul posto, al momento, sono presenti cinque unità professioniste con un’autopompaserbatoio e due mezzi fuoristrada provvisti di moduli antincendio boschivo. Non risultano persone ustionate, ferite o intossicate dal fumo.