Sondaggio delle mie brame chi è il miglior gruppo politico della Valle?

Nel bel mezzo della pandemia che ancora tiene in ginocchio la Valle d’Aosta i valdostani sono stati chiamati a rinnovare il Consiglio Valle. Soddisfatti o no del voto espresso? Ditelo votando le forze politiche che si sono presentate alle elezioni regionali .

Sono trascorsi più di sei mesi dal 20 settembre 2020, giorno in cui è stata eletto il Consiglio Valle che avrebbe dovuto fronteggiare la pandemia e rilanciare l’economia in valdostana. Sarà riuscito nell’obiettivo? E le forze politiche che non sono entrare nel Parlamento valdostano operano ancora per la prosperità della Petite Patrie. Aostacronaca lancia un sondaggio per far esprimere gli elettori sul grado di credibilità, operatività, dinamismo, efficienza, influenza sul mondo politico. Per questo nel nostro sondaggio che ripetiamo è empirico privo di analisi scientifiche è inserita anche ADU, in movimento rappresentato in Consiglio da Daria Pulz e che non è entrato nella competizione elettorale per un errore procedurale ma continua la sua attivit di stimolo politico.

Chi tra le forze politiche meglio rispondono alle aspettative della Valle?

Il sondaggio è posizionato in basso sulla colonna di destra. Si può esprimere un solo voto e alcune forze politiche he si sono presentate in coalizione con una lista unica e che hanno mantenuto l'autonomia organizzativa sono state divise.