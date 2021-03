Aosta: Troppi emendamenti e mozioni di minoranza, il sindaco sospende il Consiglio

La fibrillazione in aula, già alta a mezz'ora dall'inizio del Consiglio comunale di Aosta questa mattina alle 9, è esplosa con la richiesta della vicesindaco, Josette Borre, di sospendere la seduta per un confronto con i consiglieri di maggioranza.

Motivo: nella notte è giunto via mail un fiume di emendamenti alle legge di Bilancio oggi in discussione, che si è aggiunto alla montagna di mozioni presentate dalla minoranza e iscritte all'Ordine del giorno: la maggioranza si è trovata nell'impasse e per riorganizzare i lavori li ha dovuti sospendere.

La seduta è ripresa con l'accoglimento da parte della maggioranza di tre mozioni presentate dalla minoranza in merito al Documento unico di programmazione-Dup allegato al Bilancio.