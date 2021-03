Aosta: Lenta ma inesorabile la rivoluzione delle Ztl in città

Cambieranno entro la prossima estate le regole di gestione delle zone a traffico limitato-Ztl di Aosta, la cui Amministrazione comunale ha scelto di modificare semplificandole.

La Giunta ha approvato oggi giovedì 25 marzo importanti variazioni che pur non alterando le scelte "fatte nel 2013 - ha spiegato in videoconferenza l'assessore alla Mobilità, Loris Sartore - quando nonostante circa 2500 permessi rilasciati erano autorizzati oltre settemila veicoli a transitare nel Centro", consentiranno di non superare mai l'accesso consentito a poco più di 2300 veicoli.

"Una dimensione compatibile con la particolarità delle vie centrali - ha detto Sartore - a volte molto strette e con presenza di attività commerciali e dehors dei bar”.

Dunque restano confermate fascia gialla e fascia rossa, mentre sarà attivato nei prossimi mesi un nuovo sistema informatizzato per il controllo degli accessi, cher consentirà maggior tempo a disposizione per il 'carico e scarico' di alcune tipologie di merci; previsto anche l'annullamento dell'imposta di bollo da 32 euro ogni anno per il rilascio dell'autorizzazione. Il rinnovo sarà solo annuale con scadenza dopo 365 giorni e non più ad anno solare, la categoria dei residenti sarà ampliata anche ai residenti all'estero con abitazione in Ztl e sarà disposto un nuovo permesso (Tra) per gli accessi ricorrenti di chi attualmente richiede il contrassegno Tr.

Si tratta, ha sottolineato il sindaco, Gianni Nuti, "di una modifica a titolo sperimentale che sarà oggetto di monitoraggio da parte nostra, della popolazione e degli artigiani". In questo senso, nei mesi scorsi Confcommercio VdA, Confartigianato VdA e Cna avevano lamentato il mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria nella decisione. Nuti sul punto ha precisato che "non rinunciamo alla democrazia partecipata. Volevamo accelerare un po' i tempi. Non si modifica l'area della ztl ma alcune regole dell'accesso che avevano messo in difficoltà più volte i cittadini".

Con il nuovo sistema informatizzato, una vola implementato, gli accertatori potranno, anche tramite app, verificare con la lettura della targa se un veicolo è autorizzato a stare in ztl e se rispetta i tempi previsti. Questo non renderà più necessari i contrassegni da esporre.

Sono stati portati a due ore i tempi per le attività di trasloco, a un'ora i permessi per assistenza anziani, nonchè per chi svolge attività in cantiere e non può parcheggiare nell'area dei lavori.

L'obiettivo finale, ha spiegato il Presidente dell'Aps Carlo Franco, sarà quello di "gestire tutto con un software innovativo, che dialoga con le telecamere e una app, di modo che il cittadino, da casa, possa sbrigare tutta la pratica per le Ztl, generando anche il tagliando da esporre ed evitando l’afflusso negli Uffici”.