Presidente Lavevaz, 'Valle d'Aosta verso zona rossa'

"Per la prossima settimana i dati sono al limite tra lo scenario di tipo 3 e lo scenario di tipo 4, quindi la Valle d'Aosta è abbastanza vicina alla zona rossa".

Lo ha detto oggi nell'aula del Consiglio Valle il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, sottolineando che "i dati dell'epidemia stanno nuovamente crescendo su tutto il territorio regionale; le curve predittive per le prossime settimane non danno purtroppo segni di appiattimento, quindi c'è un po' di apprensione per questi aspetti". Secondo quanto riferito sono tre i comuni in cui l'incidenza del contagio è maggiore: Courmayeur, Donnas a Ayas, che ha un'incidenza livemente maggiore e dove si prevede uno screening della popolazione .

Lavevaz ha poi sottolineato che al momento su oltre 2300 tra studenti, insegnanti e personale non docente nelle scuole valdostane sono stati rilevati solo tre casi di positività al Covid, in particolare alla variante inglese che colpisce fasce più giovani della popolazione.

Invece quanto al Decreto sostegni il Presidente ha detto che "la risposta arrivata dal Governo Draghi non è stata quella che ci aspettavamo, in particolare le risposte per le popolazioni di montagna, per il mondo della montagna, in generale non sono le riposte che speravamo. Questo richiede un lavoro più puntuale se possibile rapido e incisivo: con i ristori regionali erogheremo più di 50 milioni di euro per le attività e i professionisti".