Aosta: L’indecente terrazzo di un condominio Arer

Il titolo di questo articolo farà storcere il naso. Ma è la realtà.

Il terrazzo di un alloggio in un condominio Arer pare un deposito di cose raccattate, buttate a caso e abbandonate. E’ stupefacente che nessuno si preoccupi di uno stato disdicevole dell’esterno dell’alloggio. E se l’esterno è com’è c’è da chiedersi come sarà l’interno.

Sporcizia e degrado tanto da far diventare il terrazzo uno spettacolo indecente per adulti e bambini.

Non è dato a sapere di chi è l’alloggio o di chi l’assegnatario. Ma c’è un continuo via vai di giovani. Certo, nessuno entra nel merito delle abitudini del proprietario o del locatario ma sarebbe buona cosa che l’Agenzia Regionale Edilizia Residenziale (Arer) effettuare un controllo o quanto meno segnalare lo stato dell’arte alle autorità competenti. Di tanto in tanto compare qualche cagnolino che avrà le normali esigenze fisiologiche.

La situazione va avanti da diversi mesi, ma tant’è, nessuno se ne accorge.