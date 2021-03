Ayas: E' arrivata la fibra ottica per privati ed enti pubblici

Anche alle pendici del Monte Rosa si può ora navigare sul web con una velocità di connessione che arriva a toccare 1 Gigabit per secondo. È la grande rivoluzione digitale abilitata dalla rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di Open Fiber, che ha concluso i lavori nel comune di Ayas consegnando a cittadini e imprese del territorio un’infrastruttura moderna e a prova di futuro.

"Non solo smartworking e didattica a distanza, servizi oramai divenuti di primaria necessità in un momento storico così segnato dall’emergenza pandemica - si legge in una nota - la banda ultra larga abilita numerose applicazioni digitali di ultima generazione come la telemedicina, l’Internet delle cose, lo streaming online in HD e 4K, senza contare l’accesso alle piattaforme più avanzate della pubblica amministrazione.

A eseguire i lavori è stata Open Fiber, la società concessionaria dei bandi pubblici di Infratel (società del Mise) per la copertura delle aree bianche del Paese. In Valle d’Aosta il progetto conta di illuminare con la fibra ottica ultraveloce circa 70mila unità immobiliari entro il 2022. La nuova infrastruttura realizzata ad Ayas si estende per circa 18 chilometri su tutto il territorio comunale e ha previsto la stesura di circa 17 chilometri di cavi per raggiungere quasi 3500 case e uffici, che possono quindi già rivolgersi agli operatori partner di Open Fiber e richiedere l’attivazione del servizio.

Con la collaborazione con il Comune e con la Regione, circa il 65% del piano ha previsto il riutilizzo di reti e infrastrutture esistenti, soprattutto interrate, fattore che ha permesso di limitare i disagi per la circolazione e per i cittadini. Gli interventi di cablaggio hanno interessato anche la scuola dell’Infanzia .e Primaria di Antagnod, l’Office du Tourisme, gli edifici della Monterosa Spa di Champoluc.

Open Fiber è un operatore wholesale only, non si rivolge direttamente ai clienti finali ma mette la propria rete a disposizione di tutti gli operatori interessati: bisogna verificare sul sito www.openfiber.it la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori disponibili per poi iniziare a navigare ad alta velocità.

I cittadini possono segnalare a Open Fiber, attraverso la sezione Contattaci del sito (alla pagina openfiber.it/contattaci) eventuali anomalie nella copertura e richiedere chiarimenti: i database di vendibilità sono infatti in continuo aggiornamento, ed è già in corso una bonifica delle criticità finora segnalate.