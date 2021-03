Sono 29 i nuovi positivi Covid in Valle ma è impennata ricoveri in ospedale

In Valle d'Aosta non si ferma la crescita del contagio da Covid-19 e oggi si registra anche la salita della curva dei ricoveri, che dai 17 di ieri sono saliti a 24 pazienti nelle ultime 24 ore, di cui due in terapia intensiva. Sono anche stati rilevati 29 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta a fronte di 193 persone sottoposte a tampone. Il totale degli attuali contagiati è salito a 398, ovvero 29 in più di ieri.

Non ci sono stati nuovi decessi, pertanto il totale delle vittime resta 419. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base dei dati diffusi dall'Usl. I guariti sono otto, mentre restano 374 persone in isolamento e terapia domiciliare.

Le Forze dell'ordine hanno eseguito 580 controlli e hanno comminato otto sanzioni per violazioni alle norme anti-pandemia.