L'esperto freerider Luca Pandolfi morto sotto la valanga di Flassin

E' il 47enne Luca Pandolfi, originario di Asti e residente a Chamonix la vittima della valanga staccatasi ieri pomeriggio a dal mont Flassin a Saint-Oyen.

Snowboarder esperto di fuoripista e molto conosciuto nell'ambiente dei freeriders, Pandolfi aveva un legame molto forte con la Valle d'Aosta e nel 2018 con gli alpinisti e freeriders Ettore Personnettaz, Alessandro Letey, Alfredo Cannevari ed Edoardo Camardella, aveva partecipato ad alcune emozionanti scene del film 'Grivola', celebrazione dell'alpinismo 'veloce' del regista Dario Tubaldo.

Le indagini sull'incidente che ha causato la morte di Pandolfi sono state affidate alla guardia di finanza di Entreves. Per salire in quota con la tavola il freerider aveva utilizzato lo split-board (snowboard che può essere separato in due parti simili agli sci e che si usa con le pelli durante la risalita). Durante la caduta ha perso l'apparecchio Arva e il corpo è stato ritrovato sotto la neve da un'unità cinofila del Soccorso alpino valdostano.