Accessi nelle biblioteche 'regolamentati' dalle norme antipandemia

Anche la cultura paga pegno per le norme di prevenzione antipandemia Covid. Da oggi la Valle è in zona arancione e nelle Biblioteche regionali di Aosta, Chatillon, Donnas, Morgex e Verrès saranno osservate nuove modalità di accesso degli utenti ai rispettivi servizi, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.

Tutti i documenti prestabili della Biblioteca regionale di Aosta (libri, Cd, Dvd) possono essere ritirati ai banconi Adulti e Ragazzi previa prenotazione on line (https://biblio.regione.vda.<wbr></wbr>it/prenotazione-online) o telefonica presso le relative sezioni (Adulti: 0165 274802–274805; Ragazzi: 0165 274822; Fonovideoteca: 0165 274837), ai cui scaffali non è consentito l’accesso diretto.

I libri non prestabili possono essere consultati nelle sezioni Consultazione e Fondo valdostano, dove sono presenti postazioni per lo studio personale. Anche l’accesso a questo servizio richiede la prenotazione telefonica, rispettivamente ai numeri 0165 274870 e 0165 274875.

Analogamente, è consentito l’accesso su prenotazione all’Archivio storico regionale (0165 275773).

Per l’ingresso in Biblioteca continua a essere necessario il rispetto delle misure igienico-sanitarie e del distanziamento personale. In particolare, l’utente deve indossare correttamente la mascherina, procedere all'automisurazione della temperatura mediante termoscanner e igienizzarsi accuratamente le mani.

Modalità analoghe di accesso, adattate alle rispettive situazioni logistiche, sono assunte dalle Biblioteche comprensoriali regionali di Châtillon, Donnas, Morgex e Verrès. Permangono attivi tutti i servizi digitali accessibili dai propri dispositivi.

Per maggiori informazioni: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.

Tel. 0165 274802

email: bibreg@regione.vda.it