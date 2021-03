Il 18enne aostano Giuseppe Varone insignito da Mattarella 'Alfiere della Repubblica'

"Per la costanza del suo impegno scolastico nel periodo del lockdown e della didattica a distanza, grazie alla quale è riuscito a trasformare la sua condizione di difficoltà in una opportunità di crescita e in un esempio per i compagni di classe e per gli stessi adulti. Oltre alla scuola si è impegnato in progetti dedicati a giovani che, come lui, soffrono di un disturbo dello spettro autistico".

Questa la motivazione con cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'attestato di 'Alfiere della Repubblica' a Giuseppe Varone, 18enne di Aosta. Il titolo è assegnato a "giovani che si sono distinti per l'impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia".