Tribunale ordina di togliere i sigilli ai depositi agricoli sequestrati a febbraio

Il Tribunale del Riesame Aosta ha ordinato il dissequestro e la restituzione ai legittimi proprietari di tre costruzioni e di un locale adibito presumibilmente a macellazione al Villair di Quart, in località Monastero ai quali il Corpo Forestale aveva apposto i sigilli lo scorso 16 febbraio.

Il ricorso contro il sequestro era stato inoltrato dagli avvocati di Aosta Gianfranco Sapia ed Eleonora Bono, difensori di nove indagati a vario titolo per reati riconducibili ad abusi edilizi e anche per lo sbancamento non autorizzato per realizzare una strada; si tratta di proprietari, in qualità di committenti, direttori ed esecutori dei lavori. Il provvedimento cautelare era stato disposto dal pm Francesco Pizzato.

Secondo gli inquirenti quei fabbricati avrebbero dovuto essere depositi agricoli ma invece hanno assunto caratteristiche residenziali; inoltre all'interno dei fabbricati, costruiti su terreno sottoposto a vincoli agricoli, erano stati trovati elementi residenziali come una cucina e allacciamenti ad acqua e corrente elettrica. Nelle indagini i forestali (sezione di polizia giudiziaria e stazione di Nus), hanno impiegato anche un drone. Le motivazioni all'ordinanza di dissequestro saranno depositate entro 30 giorni.